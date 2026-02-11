Україна створила лазер для знищення 'Шахедів': американський журналіст розповів деталі

До "антидронового купола" України можуть увійти лазери, дрони-перехоплювачі, а також вуглепластикові клони російської ракети та колісні роботи.

Якщо ви ніколи не бачили, як лазер збиває літак з неба, це може бути досить тривожним досвідом. Ця зброя легко поміщається в багажник автомобіля. Вона не видає жодного звуку і не випромінює світла, навіть того знайомого з фільмів червоного променя, розповідає журналіст Саймон Шустер в статті The Atlantic.

Шустер розповів, що нещодавно українські солдати та інженери показали йому свій прототип, який здався йому занадто простим у використанні.

В публікації розповідається, що оператор встановив лазерну пушку на даху свого пікапа посеред порожнього поля. На вигляд вона нагадувала аматорський телескоп із кількома камерами, прикріпленими з боків. З метою тренування один із інженерів запустив невеликий дрон, який відлетів на кількасот метрів і завис у тьмяному зимовому небі.

Автор розповідає, що лазер повертався, а камери стежили за ціллю. Потім оператор вигукнув: "Вогонь!". Вказується, що вже за кілька секунд дрон почав горіти, наче вражений невидимою блискавкою, а потім упав на землю.

В матеріалі підкреслюється, що українська модель, що отримала назву Sunray – не перша у світі лазерна система озброєння. Зокрема, ВМС США мають аналог під назвою Helios, який розробила компанія Lockheed Martin у межах контракту на 150 мільйонів доларів, підписаного у 2018 році.

Розповідається, що через 4 роки перший лазер Helios встановили на американському есмінці для захисту від ворожих дронів.

Шустер поділився в статті, що розробники української моделі Sunray, про існування якої раніше не повідомлялося, створили свій лазер приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів, і планують продавати його за кількасот тисяч.

Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що різниця у вартості такої зброї є наслідком війни з Росією.

"Багато американських компаній керуються грошима. Для них це робота. Вони її виконують. Їм платять. У нас же є інший фактор - необхідність виживання. Ось чому ми рухаємося швидше", - заявив він.

За даними, українські виробники також створили дрон-перехоплювач P1-Sun, надрукований на 3D-принтері. Ба більше, його вже запущено в серійне виробництво.

В публікації йдеться, що нібито він вже був використаний для знищення понад 1000 цілей, включаючи понад 700 "Шахедів". До кінця поточного року ЗСУ зможуть розмістити їх по всій країні для миттєвого запуску, як тільки радар виявить ворожі безпілотники.

"Україна незабаром зможе нейтралізувати одну з найбільших загроз своїй безпеці: рої російських безпілотників, які продовжують тероризувати цивільне населення і руйнувати інфраструктуру країни", - підкреслюється в матеріалі.

Додається, що окрім лазерної ППО та дронів-перехоплювачів, до "антидронового купола" України можуть увійти вуглепластикові клони російської ракети та колісні роботи, що озброєні кулеметними турелями.

Зазначається, що головним пріоритетом українських розробок буде забезпечення безпеки військ і ліній постачання в зоні бойових дій, а також захист населення, яке проживає поблизу до лінії фронту.

