Росія знайшла нове джерело дешевої робочої сили: з якої країни заманюють людей

Індійці працюють на російських заводах та фермах.

В Росії фіксують жорсткий дефіцит робочих рук. Місцева влада повідомляє, що економіці країни не вистачає щонайменше 2,3 мільйона працівників, і ситуація погіршується через війну проти України.

Агенство Reuters пише, що традиційне джерело іноземної робочої сили для Росії – вихідці з Центральної Азії – не в змозі заповнити потрібні вакансії, тому Москва звертається до нового постачальника – Індії.

Приплив індійських громадян допомагає Кремлю компенсувати дефіцит робочої сили. У 2021 році, за рік до того, як Росія вторглася в Україну, було схвалено близько 5000 дозволів на роботу для вихідців з Індії. Минулого року для індійців було видано майже 72 000 дозволів – біля третини від загальної річної квоти для працівників-мігрантів за візами.

Працівники-іноземці з Індії наразі користуються найбільшою популярністю в РФ. Водночас мешканці колишньої радянської Центральної Азії, яким не потрібні візи, перестали приїжджати в достатній кількості. Офіційні дані показують, що минулого року вони все ще становили більшість із приблизно 2,3 мільйона легальних іноземних працівників, яким не потрібна віза.

Але ослаблення рубля, жорсткіше міграційне законодавство та дедалі різкіша антимігрантська риторика російських політиків зменшили їхню кількість і спонукали Москву розширити візові квоти для працівників з інших країн.

Вибір Індії для некваліфікованої робочої сили відображає міцні оборонні та економічні зв'язки між Москвою та Нью-Делі. Індія донедавна купувала російську нафту за зниженими цінами, яку Москва через західні санкції не може легко продати деінде.

Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали у грудні угоду, яка полегшує працевлаштування індійців у Росії. Перший віце-прем'єр-міністр РФ Денис Мантуров заявив тоді, що країна може прийняти "необмежену кількість" індійських працівників. За його словами, у виробництві потрібно щонайменше 800 тисяч людей, а ще 1,5 мільйона – у сфері послуг та будівництва.

Російський Фонд національного добробуту, який Володимир Путін активно використовував для покриття військових витрат, вже за рік може бути повністю вичерпаним. До повномасштабного вторгнення Фонд налічував 113 млрд доларів активів.

Москва в цьому році може недоотримати суттєвий обсяг коштів від продажу нафти. Так, до бюджету РФ на 2026 рік ціну нафти заклали на рівні 59 доларів. Водночас у грудні середня ціна барелю російської марки Urals досягла позначки 39 доларів.

