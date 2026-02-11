Українці озвучили прийнятний рівень зарплати: скільки хочуть заробляти

Серед опитаних кожен четвертий планує змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у цьому році.

Українці озвучили найбільш бажаний рівень заробітної плати. Так, більшість опитаних, а це 34%, озвучили діапазон в 20–30 тисяч гривень.

Відповідно до аналітики порталу OLX Робота, що є у розпорядженні УНІАН, на другому місці для 29% опитаних прийнятний рівень зарплати - 10-20 тис. грн.

Рівно 20% орієнтуються на дохід у діапазоні в 30–50 тис. грн, а 11% хотіли б заробляти 50 тис. грн і більше. Водночас заробітну плату до 10 тис. грн як прийнятну розглядають лише 6% респондентів.

Зазначається, що при виборі роботи для українців важливий не лише рівень заробітку. Рівно 55% опитаних зазначили про важливість хороших стосунків в колективі та підтримку з боку керівництва.

Серед інших критеріїв:

баланс між роботою та особистим життям – 48%;

гібридний або гнучкий графік роботи – 44%;

конкурентний рівень заробітної плати – 35%;

надійність і стабільність компанії – 41%;

соціальні гарантії (лікарняні, відпустки, медичне страхування) – 29%;

офіційне працевлаштування – 28%.

Ще 22% звертають увагу на кар’єрне зростання та розвиток, а 21% на можливості навчання та підвищення кваліфікації коштом компанії. Можливість повністю працювати дистанційно важлива для 21% респондентів.

Водночас найменший вплив на вибір роботи мають нефінансові та ціннісні фактори. Соціальну відповідальність компанії, зокрема підтримку ЗСУ, назвали важливою 12% опитаних, цінності, корпоративну культуру та місію компанії – 11%, а наявність офіційного бронювання лише 7%.

Плани щодо зміни професії

Крім того, серед опитаних 26% заявили, що планують змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році, ще 60% відповіли "можливо", тоді як 14% точно не розглядають такий сценарій.

Головною мотивацією для потенційної зміни професії залишається бажання отримувати вищу заробітну плату, про це повідомили 72% опитаних.

Серед інших причин:

вимушена зміна через зовнішні обставини (війна, скорочення, закриття компанії) – 31%;

інтерес до нової галузі та бажання самореалізації – 28%;

емоційне або професійне вигорання – 25%;

переїзд або зміна життєвих обставин – 20%;

відсутність перспектив розвитку в поточній сфері – 19%;

втрата інтересу до поточної професії – 13%.

Найбільш перспективними сферами для роботи більшість українців вважають торгівлю та продажі – 55%. На другому місці опинилися маркетинг, реклама та PR – 22%, а на третьому – клінінг і домашній персонал (20%).

Також серед перспективних напрямів респонденти відзначають: транспорт і логістику (13%), виробництво та інженерію (також 13%), освіту та науку (12%), охорону здоров’я (11%).

За даними порталу OLX Робота, наприкінці минулого року медіанна зарплата по Україні становила 25 тис. грн (583 дол.). Зростання за рік склало 23%.

У січні повідомлялося, що лідерами за попитом на роботу залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати коливалися від 10 до 65 тисяч гривень.

