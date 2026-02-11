У 'ПриватБанку' зріс євро: свіжий курс валют 11 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 11 лютого, знизився на 2 копійки і становить 43,28 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,68 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 51,81 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 11 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок. Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було досягнуто 31 січня – 51,24 грн).

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що курс долара в Україні найближчим часом, імовірно, залишатиметься відносно стабільним – з коливаннями у звичному діапазоні та можливими короткочасними піками в окремі дні. На її думку, за відсутності несподіваних зовнішніх шоків різких і тривалих змін не очікується.

Вас також можуть зацікавити новини: