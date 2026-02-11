РФ нищівно вгатила по енергетиці України: де найбільші проблеми зі світлом

Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання триває.

Росія вчергове атакувала енергосистему України. В результаті ударів частково залишилися без світла три області.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу повідомив, що після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені.

"Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають", - проінформував перший заступник міністра.

Він додав, що складна ситуація зі електропостачанням залишається на Київщині та Одещині. За його словами, енергетики працюють цілодобово, "щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя".

У Міненерго також нагадали, що 11 лютого по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - підсумував Некрасов, не уточнивши про які області ідеться.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

7 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на енергосистему України. Під ударом тоді опинилися, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Росіяни також атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок атаки українські АЕС були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що в разі продовження атак РФ рано чи пізно "покладе" енергосистему України.

