Генеральний секретар Альянсу заявив, що чисельність російських військ біля кордонів України й надалі зростає.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що окрім ризику повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну існує ризик повалення уряду в Києві.

Як свідчить стенограма на сайті НАТО, про це Столтенберг заявив на військовій базі у Румунії на прес-конференції з президентом цієї країни Клаусом Йоханнісом.

Столтенберг наголосив, що існує справжній ризик для нового збройного конфлікту у Європі, оскільки воєнне нарощення Росії в Україні та біля неї триває й надалі.

"Число російських військ збільшується і час для попередження зменшується. Водночас ми не маємо жодної упевненості, і з цієї причини, ми продовжуємо налагоджувати контакти з Росією, аби закликати її до деескалації та сумлінного долучення до політичного діалогу з НАТО і країнами-членами. Існує ризик повномасштабного вторгнення, але також існує ризик інших видів агресивних дій, включно зі спробами повалення уряду у Києві, гібридними кібератаками та багатьома іншими типа російської агресії. Немає впевненості, але те, що ми знаємо, що воєнне нарощування продовжується", - наголосив Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу відзначив загрозливу риторику з боку російської сторони.

"І ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки діють всередині України. І тоді звичайно, у нас є репутаційний список Росії застосування сили проти України раніше. Тому, поєднання воєнного нарощування, погрозливої риторики і досвід застосування сили проти сусідів є причиною для того, аби бути серйозно стурбованими, пильними та готовими також відповісти, якщо вони знову застосують силу проти України", - заявив Столтенберг.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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