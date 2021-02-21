У Міноборони РФ планують залучити до навчань понад 3 тисячі військовослужбовців ПДВ і близько 200 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Міністерство оборони Росії проведе навчання повітряно-десантних військ в анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, заходи заплановані на березень.

"У середині березня на полігоні "Опук" під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького відбудуться командно-штабні навчання з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час навчань десантники відпрацьовуватимуть десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик. Крім того, вони мають захопити об'єкти умовного противника й утримувати їх до прибуття основних сил з'єднання.

"Паралельно буде відпрацьовано висадку десантно-штурмових підрозділів ПДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - заявили в Міноборони РФ.

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Також у відомстві додали, що загалом до навчань буде залучено понад 3 тисячі військовослужбовців ПДВ і близько 200 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Тамара Отовська