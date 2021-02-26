США підтримують ідею створення "Кримської платформи" - Блінкен

У США сподіваються на продовження співпраці з Україною та союзниками й партнерами для припинення окупації Росією Криму та її агресії на сході України.

Сполучені Штати Америки вітають нову ініціативу України зі створення "Кримської платформи" для деокупації півострову. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена. "США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та сподіваються на продовження співпраці з Україною і нашими союзниками й партнерами для припинення окупації Росією Кримського півострова та її агресії на сході України", - йдеться в заяві. Кримська платформа: що відомо 23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року. Читайте такожУкраїна представила ЄС концепцію Кримської платформи Окупація Криму Росією Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Головні новини України та світу на ранок 26 лютого Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Костянтин Гончаров

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