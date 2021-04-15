Я націляюся у президенти, заявив Арестович в прямому ефірі.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про президентські амбіції.

Про це йшлося в ефірі 24 каналу.

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Під час розмови про загрозу з боку Росії один з глядачів раптом запитав, що буде з Аваковим і «куди мітить сам Арестович».

«Я націляюся у президенти. Потім, за кілька політичних тактів. А що буде з Аваковим – я не знаю», – відповів політик.

Ведучий жартома припустив, що Арестович може зустрітися з міністром внутрішніх справ на майбутніх президентських виборах. Той заперечувати не став.

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі «Человек среди людей» й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат». Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

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Автор: Яна Ставська