Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що після прийняття "антиолігархічного" закону створювати Реєстр олігархів не буде потрібно, адже його потенційні фігуранти самі відмовляться від своїх активів.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю українському виданню Forbes.
"Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не включимо до реєстру олігархів жодного прізвища, тому що вони самі відмовляться від активів і повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. У нас є історія по кожному олігарху, і ми знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони мають це зрозуміти і позбутися активів, щоб не потрапити в список олігархів», - зазначив Данилов.
Як підкреслив секретар РНБО, якщо великі і впливові власники з'являться в реєстрі олігархів, «це буде відомо всьому світу». Він вважає, що "їм це не потрібно".
В ході інтерв'ю Данилов також розповів про плани президента на випадок, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.
Закон про деолігархізацію в Україні
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.
Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.
Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, що має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.
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