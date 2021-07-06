Секретар РНБО вважає, що українським впливовим бізнесменам не хотілося б опинитися в реєстрі олігархів.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що після прийняття "антиолігархічного" закону створювати Реєстр олігархів не буде потрібно, адже його потенційні фігуранти самі відмовляться від своїх активів.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю українському виданню Forbes.

"Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не включимо до реєстру олігархів жодного прізвища, тому що вони самі відмовляться від активів і повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. У нас є історія по кожному олігарху, і ми знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони мають це зрозуміти і позбутися активів, щоб не потрапити в список олігархів», - зазначив Данилов.

Як підкреслив секретар РНБО, якщо великі і впливові власники з'являться в реєстрі олігархів, «це буде відомо всьому світу». Він вважає, що "їм це не потрібно".

В ході інтерв'ю Данилов також розповів про плани президента на випадок, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.

Закон про деолігархізацію в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, що має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автор: Дмитро Захаров