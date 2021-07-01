Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх.

Президент Володимир Зеленський подякував парламенту за схвалення ініційованого ним проекту закону щодо деолігархізації.

Про це він написав у Twitter.

"Дякую Верховній Раді за підтримку за основу мого законопроекту №5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україні потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх.

Коли Рада прийме закон про олігархів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає можливості продовження ще на тиждень роботи парламенту в сесійному режимі для ухвалення закону про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Арахамия зазначив, що є два варіанти вирішення питання щодо ухвалення закону про олігархів.

«Перший - продовжити ще на один тиждень пленарну роботу (згідно з календарним планом, пленарні засідання ВР на поточній сесії закінчуються 16 липня – УНІАН), другий – відкласти це на вересень», - сказав він.

Арахамія додав, що депутати будуть консультуватися з цього питання й ухвалювати рішення.

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При цьому Арахамія повідомив, що представники опозиції «лякають» його реєстрацією тисяч поправок до законопроекту про деолігархізацію під час підготовки його до другого читання.

Арахамія сподівається, що депутати все таки не будуть займатися «поправочним спамом».

Законопроект про олігархів Зеленського

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автори: Надя Пришляк, Вікторія Токарєва