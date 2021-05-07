Очікується, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною ПДЧ.

Наразі немає підтвердження участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня, під час якого заплановане обговорення питання надання Україні Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Офісу президента України з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, порядок денний саміту лідерів держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде оприлюднений ближче до 14 червня, дня проведення заходу у Брюсселі.

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Україна і НАТО

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030". За його словами, це надає можливість замислитись над тим, яким буде Альянс за 10 років, і як він продовжуватиме підтримувати безпеку у більш нестабільному світі.

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт стане унікальною можливістю зміцнити НАТО як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - заявив Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Леся Лещенко