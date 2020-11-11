Судді вирішили, що позивач «порушив правила об’єднання позовних вимог»

Окружний адмінсуд Києва повернув заявнику позов, який стосувався президентського опитування під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні суду.

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Заявник просив суддів визнати протиправним і скасувати результати опитування Зеленського. Позов стосувався як президента, так і «Слуги народу».

Однак судді вирішили, що позивач «порушив правила об’єднання позовних вимог», і завернули документ. Громадянин звернувся з вимогами до них, тоді як позов до політичної партії має розглядати Верховний Суд – як суд першої інстанції, стверджують в ОАСК.

«З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України», – йдеться у повідомленні суду.

П'ять питань від Зеленського

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важко хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

6 листопада у прес-службі Окружного адміністративного суду Києва повідомили, що до ОАСК надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». В ньому просили скасувати результати всеукраїнського опитування, проведеного 25 жовтня. «На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України», - заявили у суді.

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Автор: Яна Ставська