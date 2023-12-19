Питання щодо припинення вогню також не обговорювалося.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що він ніколи не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи Орбан або хтось інший вимагав, щоб Зеленський вийшов на перемир’я.

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"Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Ніколи. Можливо, він порушував цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС, чи десь за кордоном. Можливо, у Сполучених Штатах. Щось було таке в його промові. Але я не знаю, для мене це дещо дивне", - зазначив Зеленський.

Він додав, що інколи політика Орбана "не дуже дружня до нас, і він знає про це". "Цей факт – він чув його від мене. Я йому сказав, що… У мене було багато питань до нього. Але в будь-якому випадку ми сусідні країни. І навіть попри всі ці виклики, і всі ці роки, зокрема два роки повномасштабної війни, цей досвід нашого прямого діалогу не дав нам можливість відчути ці потужні дружні відносини проти російської агресії і окупації. Але, тим не менш, ми сусіди. Ми намагаємося знайти рішення і відповіді на певні запитання", - сказав президент.

Зеленський додав, що задля цього необхідно організувати зустріч. "Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану: "Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС?". Це було ще до, власне, ухвалення рішення. Він не міг сказати", - розповів він.

Крім того, як зазначив глава держави, він запитав у Орбана, чому вони не можуть організувати офіційну зустріч між ними. "Він також не міг дати відповідь", - сказав Зеленський.

Він додав: "Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення. І наші сторони будуть працювати над цим".

Зеленський розкрив, чи вдасться закінчити війну у 2024 році

Під час прес-конференції ЗМІ Зеленський також розкрив, чи реальна перспектива закінчити війну з Росією у 2024 році. Він звернув увагу на те, що точно відповісти на це питання не можуть ані українські, ані західні командири. Це залежить від багатьох рішення.

Водночас, якщо українці не втратять стійкість, війну можна буде завершити "раніше", впевнений президент України.

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