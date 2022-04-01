Російський міністр бачить "рух вперед" в переговорах.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирному договору.

Про це сповіщають росЗМІ.

"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція", - зазначив він.

Міністр також бачить "рух вперед" в переговорах, зокрема, що стосується нейтрального статусу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, проходить черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями про припинення війни.

29 березня в Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів України і Росії. Українська делегація передала свої пропозиції і бачення закінчення війни.

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" за участю РФ і низки західних країн, які відповідали б 5 статті статуту НАТО про колективну оборону.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують проти вступу в ЄС, а повинні допомагати в цьому процесі.

На думку Великобританії, переговори Росія використовує тільки заради часу перегрупувати війська і для того, щоб піти у другий наступ.

Бомбардування українських міст триває.

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