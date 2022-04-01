Існує занепокоєння, що союзники "надмірно прагнуть" укласти якнайшвидше мир.

Велика Британія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до значних поступок у ході мирних переговорів із Росією.

Про це пише британське видання The Times.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існує занепокоєння, що союзники "надмірно прагнуть" укласти якнайшвидше мир, додавши, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуває в найсильнішій позиції.

Під час телефонної розмови Борис Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін є "брехуном і хуліганом", який буде використовувати розмови, щоб "втомити вас і змусити піти на поступки". Зрозуміло, що Зеленський також висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує Москва їх для переміщення та зміцнення своїх сил.

Як повідомляв УНІАН, наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни в Україні відбудеться 1 квітня у форматі відеоконференції.

29 березня у Стамбулі пройшов черговий раунд перемовин України та Росії. Українська делегація передала свої пропозиції і бачення закінчення війни.

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" з участю РФ та низки західних країн, які відповідали б 5-ій статі статуту НАТО.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують щодо вступу в ЄС, а мають допомагати в цьому процесі.

На думку Британії, переговори Росія використовує тільки заради часу перегрупувати війська і піти у другий наступ.

При цьому бомбардування українських міст продовжується.

Вас також можуть зацікавити новини: