За словами міністра, партнери зацікавлені у тому, аби посилити переговорні позиції України.

Союзники України не тиснуть на військово-політичне керівництво нашої держави щодо швидкого початку перемовин з РФ про закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкни.

За словами міністра, партнери навпаки зацікавлені у посиленні переговорних позицій України.

"Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Дуже важливо, що це неподільне розуміння справедливого миру. Тому жодного тиску на нас немає. Ми спільно з нашими союзниками працюємо над досягненням цієї мети. Більше того, ми навпаки, обмінюємося думками, як посилити (позиції) України на шляху до досягнення справедливого миру", - запевнив Сибіга.

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Політик наголосив, що таке посилення є "стратегічним інтересом трансатлантичної спільноти", адже йдеться не лише про агресію РФ щодо України.

"Це атака на спільні цінності, на той спосіб життя, до якого звикли в Європі, і ми його захищаємо", - пояснив Сибіга.

Крім того, міністр додав, що союзники "вітають Україну" з тим, що вона захопила у полон військових КНДР.

"Це великий успіх і це визнання української військової потуги", - підкреслив він.

За його словами, російська армія також намагалася зробити все, аби цих військових було неможливо взяти у полон, проте українцям це вдалося.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше видання Bloomberg писало, що новообраний президент США Дональд Трамп не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. За словами співрозмовників видання, Трамп критикує поведінку Путіна, хоча й прагне відкрити канал зв'язку з російським лідером.

Водночас у CNN повідомляли, що переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року. Зокрема у Трампа сподіваються знайти рішення щодо завершення війни між двома сторонами протягом 100 днів після вступу Трампа на посаду.

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