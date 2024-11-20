Видання описало, якою може бути угода для настання миру і чим доведеться пожертвувати Україні.

Наступний рік може стати роком закінчення війни в Україні, оскільки обидві сторони близькі до виснаження, і союзники кожної з них воліли б, щоб бойові дії припинилися.

Про це написав Крістофер Локвуд, європейський редактор видання The Economist. Оглядач підкреслив, що це питання стане пріоритетним для нової адміністрації Дональда Трампа.

Локвуд зазначив, що в 2025 році раніше виділений пакет допомоги Україні на $61 млрд буде вичерпано, хоча, найімовірніше, Трамп заморозить його до цього. "Готівка - не єдина проблема. У США закінчуються деякі військові матеріали, які відправляються в Україну, а потрібно ще враховувати потреби Ізраїлю і Тайваню", - зазначив журналіст.

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Локвуд вважає, що ситуація ускладнюється ще й тим, що Європа зробила занадто мало для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України. "Україна має все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників. Але їй буде важко заповнити прогалину від скорочення поставок західної зброї", - зазначив оглядач.

Він висловив думку, що такий стан речей посилить тиск з метою вступу в будь-яку форму переговорів з Путіним у 2025 році.

"Який вигляд може мати можлива угода? Україні доведеться змиритися з втратою частини своєї території. 7%, які РФ захопила під час першого вторгнення 2014 року (Крим і Донбас), безумовно, не підлягають поверненню. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також включатиме в себе утримання Росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення 2022 року. Натомість Україна має отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких буде членство в НАТО. Це, ймовірно, стане прийнятним рішенням у Києві, хоча Україні буде важко його проковтнути", - проаналізував Локвуд.

При цьому він вказав, що з приходом Трампа до влади, вступ України до НАТО здається малоймовірним ще протягом багатьох років, якщо взагалі він настане.

"У будь-якому разі, принаймні зараз здається досить імовірним, що обговорення почнуться у 2025 році, і коли вони почнуться, бойові дії можуть різко стихнути, навіть до припинення вогню... Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Неідеальний, але набагато кращий, ніж те, як йдуть справи зараз", - підсумував журналіст.

Переговори з РФ

Найсміливішим рішенням, яке Захід міг би прийняти, було б зняття будь-яких обмежень на використання своєї зброї для ударів по РФ. Таку думку висловив полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем.

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