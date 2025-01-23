Глава держави вважає, що переговори з Росією можуть бути справедливими за умови, якщо російські війська будуть відведені за лінії до повномаштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що замороження бойових дій на поточній лінії фронту - це не найкраща пропозиція для початку переговорів про припинення війни. Про це глава держави сказав в інтервʼю для Bloomberg.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи можливо за 100 днів досягти угоди про мир.

"Чесно кажучи, для мене важлива якість, а не терміни. Безумовно, терміни також є у пріоритеті, тому що від цього залежить життя людей, і кожного дня у нас є втрати. Але передовсім мир повинен бути сильним і справедливим. І це не заради якихось загальних просто риторичних речей або красномовних слів, а заради того, щоби Путін не мав можливості повернутися, а він цього хоче. Він все одно не заспокоїться, поки його не поставлять на місце або поки він не зруйнує Україну", - переконаний Зеленський.

Президент додав, що для нього важливо, аби Путіна було зупинено, і не важливо, чи це станеться за "24 години".

"Я впевнений, що зі мною погодяться усі українці. Важливо, щоби ми змогли досягти стабільного, безпекового миру для України", - наголосив глава держави.

Водночас як пояснив Зеленський, перемовини можуть бути як справедливими, так і не справедливими. Питання полягає у тому, хто буде на боці України.

"Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоби перемовини були справедливими. А справедливими - це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення, і це була б справедлива можливість розпочати діалог, але може бути по-різному", - зазначив Зеленський.

Також, питання полягає у тому, як розуміти справедливість. На думку президента, це залежить від позиції США і нової адміністрації Дональда Трампа, від Європейського Союзу і від думки країн-членів, їх самостійності. А також, це залежить від союзницької позиції Америки та Європи. І в комусь сенсі від Глобального Півдня.

"Питання у тому, чи Україна буде як це було колись у нормандському форматі - Україна одна і всі інші, або Україна буде з союзниками. І на цей раз Росія буде одна. Ось що таке справедливі перемовини", - вважає Зеленський.

Разом з тим, Зеленський відповів, чи є прийнятним для України варіант, аби заморозити бойові дії на поточній лінії фронту.

"Це не найкраща пропозиція. Це, м'яко кажучи, не найкраща пропозиція для України. Це слабка позиція на вході у майбутні перемовини для України. Це дійсно виграшна позиція для Росії, тому що вони нічого не втрачають. Вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоби відновлювати свої сили, бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", - констатує Зеленський.

Він сказав, що постає лише одне питання стосовно гарантій безпеки для України. За його словами, відповідне розуміння щодо гарантій важливо мати до початку перемовин про припинення війни.

"Бо є гарантії безпеки, які не залежать від Росії. І я буду з вами відвертим - Росії все одно ніхто вірити не буде в Україні. І тому, гарантії безпеки від Росії мене особисто не дуже цікавлять, тому що, яка різниця, що вони обіцяють, якщо вони не тримають слова. Гарантії вже були багато разів, і Будапештський меморандум, і Мінські умови, "нормандські", і наша зустріч тощо. Питання припинення вогню вже було. Це не нове для нас. Питання, які гарантії безпеки, що Путін не почне війну. І ці гарантії безпеки нам потрібні від президента Трампа і від Європи, але Європа буде дивитися на президента Трампа", - сказав Зеленський.

Останні заяви Зеленського щодо гарантій безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський переконаний, що членство України в Організації Північноатлантичного договору - це найдешевші гарантії безпеки. Президент констатує, що якщо майбутні гарантії безпеки будуть обмежуватися лише "папірцем", Україна не погодиться на новий Будапештський меморандум.

Також глава держави наголосив, що Україна не розглядає гарантії безпеки для України без США. За його словами, про це він вже говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, Польщею та з нашими Балтійськими партнерами.

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