Арахамія зазначив, що суспільство поки цього не потребує.

В Україні влада не розглядає можливості перетворення країни на президентську республіку, про що напередодні заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

За словами Арахамії, це особиста позиція Данилова.

"Наскільки мені відомо, цю інформацію він ні з ким не погодив. Це його особиста думка... теоретично, якщо суспільство цього потребує, то це можна вирішувати на референдумі. Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає, навіть великої дискусії в суспільстві немає. Це просто слова Данілова, які не мають ніякої компанії", — підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, Данілов заявив, що Україна повинна перейти на жорстку "президентську республіку", при якій президент очолюватиме виконавчу владу. Чиновник вважає, що в Україні на всенародно обраного президента покладають надії попри те, що країна де-юре є парламентсько-президентською республікою. За такою логікою, переконаний Данілов, президента слід обирати в парламенті.

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

Як писав УНІАН, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує робити з України "президентську республіку".

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Автор: Вікторія Гордієнко