Данілов пояснив, які плюси це дасть країні.

Україна повинна перейти на жорстку президентську республіку, при якій президент очолюватиме виконавчу владу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чиновник вважає, що в Україні на всенародно обраного президента покладають надії попри те, що країна де-юре є парламентсько-президентською республікою. За такою логікою, переконаний Данілов, президента слід обирати в парламенті.

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

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Данілов засумнівався, що "без особистості можна було зробити ривок вперед" і навів у приклад історію України.

"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - заявив Секретар РНБО.

Другий президентський термін Зеленського: що відомо

Раніше президент, коментуючи тему другого терміну, говорив, що йому не вистачить однієї каденції на посаді президента. "Я подумаю", - сказав він у травні 2020 року, відповідаючи на питання, чи планує балотуватися на ще один президентський термін.

Через рік Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.

У серпні цього року глава держави зазначив, що ще рано говорити про можливе його балотування на другий президентський термін, але він хотів би "деякі речі закінчити".

У вересні Зеленський, виступаючи перед "слугами народу" в Трускавці, неоднозначно висловився щодо термінів свого перебування на посаді.

Автор: Юрій Годован