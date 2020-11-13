При цьому він зазначив, що сумнівається у швидкому завершенні війни.

Україна йде до миру на Донбасі, використовуючи усі реальні можливості. І в цьому напрямку є конкретні зрушення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук. При цьому він зазначив, що сумнівається у швидкому завершенні війни.

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На запитання, чи вірить він, що війна на Донбасі завершиться на початку нового року, Кравчук відповів: "Я вірю, що війна закінчиться, але стверджувати, що вона закінчиться в той термін, який ви назвали – у мене є сумніви. І мабуть це не найголовніше – що в один день закінчиться війна. Ми маємо йти до миру – оце найголовніше. Україна йде до цього, використовуючи усі реальні, наголошую, можливості. І попри все є в нас конкретні зрушення в цьому плані".

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк