Перерахунок додав Джо Байдену 257 голосів, Дональду Трампу – 125.

Частковий перерахунок голосів у Вісконсині збільшив відрив кандидата від Демократичної партії на пост президента США Джозефа Байдена від нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

"Перерахунок голосів у найбільшому окрузі штату Вісконсін, проведений на вимогу кампанії Трампа, завершився в п'ятницю. В результаті Байден збільшив відрив від Трампа", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тисяч виборців. В результаті перерахунку в скарбничку Байдена було додано 257 голосів, Трампа – 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тисяч голосів.

"Штаб Трампа зажадав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, в основному, що підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів. Перерахунок у другому окрузі - Дейн - має бути завершений в неділю", - підкреслює видання.

Як очікується, кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсін планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок, 1 грудня.

Що цьому передувало

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним головою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Вікторія Токарєва