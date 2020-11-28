Частковий перерахунок голосів у Вісконсині збільшив відрив кандидата від Демократичної партії на пост президента США Джозефа Байдена від нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа.
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Про це повідомляє "Голос Америки".
"Перерахунок голосів у найбільшому окрузі штату Вісконсін, проведений на вимогу кампанії Трампа, завершився в п'ятницю. В результаті Байден збільшив відрив від Трампа", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тисяч виборців. В результаті перерахунку в скарбничку Байдена було додано 257 голосів, Трампа – 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тисяч голосів.
"Штаб Трампа зажадав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, в основному, що підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів. Перерахунок у другому окрузі - Дейн - має бути завершений в неділю", - підкреслює видання.
Як очікується, кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсін планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок, 1 грудня.
Що цьому передувало
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним головою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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