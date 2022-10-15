Найменування має на меті примусити російську державу до роздумів.

Варшавська міська рада перейменувала пішохідно-велосипедний маршрут, розташований вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Росії, на Алею жертв російської агресії.

Про це повідомляє TVN24.

В обґрунтуванні відповідної постанови зазначено, що назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи російську агресію проти України, яка триває.

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Також зазначено, що "найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу".

За відповідну рішення проголосували 55 депутатів мерії, двоє висловилися проти.

Документ про перейменування набуде чинності через 14 днів після його опублікування в офіційному віснику.

Перейменування вулиць через війну в Україні: відомі випадки

Після повномасштабного вторгнення Росії до України в містах країн-партнерів неодноразово перейменовували вулиці. Нові назва часто містять згадку про криваву війну Росії проти України чи висловлюють підтримку українському народові.

До Дня Незалежності України 24 серпня пройшла акція, до якої доєдналися 14 країн. На на знак солідарності з Україною Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ. Зокрема, в Нью-Йорку з’явився "Український шлях".

Також нещодавно міська рада польського Білостока ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на "Вільної України".

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