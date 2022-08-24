Пані посол України в США назвала це "надзвичайно символічною" подією.

До Дня Незалежності України завершилася процедура перейменування перехрестя в районі Брайтон-Біч, який вважається "найбільш російським" районом Нью-Йорка, на Ukrainian Way (Український шлях).

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за Незалежність і кожен внесок важливий!", - написала вона.

Пані посол розповіла про "надзвичайно символічну" подію, яка сталася в День Незалежності України.

Саме сьогодні перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню (цей мікрорайон Брукліна ще називають "Маленька Одеса") остаточно перейменували на Ukrainian Way (Український шлях).

"Вся наша невтомна громадо – велика подяка Вам за те що не тільки згенерували цю ідею, але й довели її до повного виконання!", – написала Маркарова.

Як відомо, з середини 1970-х район Брайтон-Біч став відомим як місце компактного проживання російськомовних мігрантів з країн колишнього СРСР. Тут розташовані численні крамниці, кафе та ресторани з російськими товарами та стравами, освітні центри, російськомовні ЗМІ тощо. У путівниках район також через велику чисельність радянських емігрантів називають "краєм пельменів, матрьошок та горілки".

14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні в Український шлях.

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