Соколова підкреслила, що за 7 років телеведуча Марченко не зробила жодної заяви про війну на Донбасі.

Відома українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова різко відреагувала на заяву Оксани Марченко, яка потрапила під санкції РНБО за фінансування тероризму, про похід в політику.

На своїй Facebook-сторінці журналістка назвала дружину кума Путіна Віктора Медведчука "малоросійською куркою з цинічним нутром".

Соколова підкреслила, що за 7 років телеведуча Марченко не зробила жодної заяви про війну на Донбасі. Також з її боку не прийшло жодної копійки на допомогу українським військовим.

"Минулого місяця Оксана анонсувала свій фільм про Церкву МП, де вона на BMW з номерами "паломниця", повинна закликати українців вірити в Бога. Спочатку мені здавалося, що у цієї жінки немає іншого виходу. Змушена. Але тепер я розумію, що вона просто малоросійська курка з цинічним нутром і нульовою любов'ю до нашої країни. І відповідь таким, як вона: "Пи**уй в Москву!", - написала телеведуча.

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Соколова каже, що Марченко замість порожньої балаканини могла б попросити свого кума Володимира Путіна прибрати свої війська з Донбасу і залишити Україну у спокої.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: Денис Прядко