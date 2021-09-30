В Офісі президента стверджують, що збір підписів ініціював голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський не причетний до збору підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявив прес-секретар голови держави Сергій Никифоров, пише "Україна 24".

За його словами, Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".

"Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради", - сказав Никифоров.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

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Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Однак 30 Вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Згодом прес-секретар голови ВР Ольга Туній у Facebook написала, що підписні листи "за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України" готові, і ініціатори даного процесу можуть забрати їх і продовжувати процедуру відповідно до регламенту.

Автор: Олександр Топчій