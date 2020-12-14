Про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив запросити на своє засідання голову української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Читайте такожРада завтра розгляне держбюджет-2021 і продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський.

Він зазначив, що Кравчука "викликано на зустріч з комітетом Ради".

"З шостої спроби сьогодні комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", - написав депутат.

За його словами, для цього рішення знадобилося понад місяць часу з того дня, коли вони з колегами ініціювали розгляд цього питання.

"Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - зазначив Лозинський.

Він повідомив, що про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.

План дій України щодо Донбасу

5 листопада українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

збільшення кількості місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб);

тільки у разі виконання перших чотирьох умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська