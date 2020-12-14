Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив запросити на своє засідання голову української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський.
Він зазначив, що Кравчука "викликано на зустріч з комітетом Ради".
"З шостої спроби сьогодні комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", - написав депутат.
За його словами, для цього рішення знадобилося понад місяць часу з того дня, коли вони з колегами ініціювали розгляд цього питання.
"Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - зазначив Лозинський.
Він повідомив, що про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.
План дій України щодо Донбасу
5 листопада українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу:
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року;
- скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;
- збільшення кількості місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб);
- тільки у разі виконання перших чотирьох умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
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