У Кремлі постійно з'являються заяви про відставку міністрів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що поступово російська панівна еліта впадає у відверту паніку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Поступово російська панівна еліта впадає у відверту паніку. На що вказують одразу три явища", - зазначив Подоляк.

За його словами, по-перше, дедалі частіше з'являються "дивні та відверті заяви російських топів" іноземним журналістам.

"Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прес-секретаря Пєскова, який "за замовчуванням" визнав величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне", - пояснив він.

По-друге, про це свідчать заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і "які ніхто не поспішає задовольняти".

"Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп)", - додав радник керівника ОП.

На його думку, сумніви у російських посадовців наростають.

"І третє: практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні... А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина", - додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнає значних втрат в Україні.

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