Раніше Медведєв поставив під сумнів існування в майбутньому України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва щодо зникнення України з карти світу через два роки у зв'язку з можливим отриманням ленд-лізу на газ із США.

Як написав Подоляк у Twitter, таке могла сказати лише "маленька людина з великими комплексами".

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу", - зазначив радник голови ОП.

Він наголосив, що "Україна була, є й буде. Де буде Медведєв за 2 роки – питання".

Як писав УНІАН, Медведєв поставив під сумнів існування України.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських хазяїв СПГ з оплатою постачання через два роки. Інакше майбутньої зими просто замерзне. Тільки запитання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?", - написав він.

Як повідомлялось, Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.

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