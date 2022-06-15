Разом з тим у Москві впевнені, що США буде байдуже на подальшу долю України.

Чим більше підтримки отримує Україна від міжнародних партнерів, тим більше істерики звучить з боку Кремля. Так, екс-президент і прем'єр-міністр РФ, а зараз - заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв розмріявся про те, що Україна зникне з карти світу.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, відбудеться це вже через два роки.

До такого висновку Медведєва наштовхнула інформація про бажання України купувати у США по ленд-лізу скраплений природний газ.

"Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів СПГ з оплатою поставок через два роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?"- написав Медведєв.

Крім того, Медведєв висловив припущення, що США буде байдуже щодо подальшої долі України, тому що там в першу чергу "стурбовані долею Росії".

"Американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що інші для них дрібниці", – додав Медведєв.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яке отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

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