До організації похорон також залучать волонтерів.

Правопорядок під час церемонії прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом забезпечуватимуть сотні правоохоронців.

Як повідомляє "Суспільне", про це розповіла спікер поліції області Оксана Калмикова. За її словами, біля Харківського театру опери та балету чергуватимуть поліцейські та нацгвардійці, правоохоронців також залучать до охорони порядку на кладовищі.

Читайте такожРада вшанувала пам’ять мера Харкова Кернеса хвилиною мовчання

Калмикова уточнила, що громадський порядок біля Оперного театру охоронятимуть 284 поліцейських та 150 бійців Нацгвардії. На кладовищі - до 130 поліцейських.

На брифінгу 21 грудня секретар міськради Ігор Терехов висловив упевненість, що порядок на церемонії поліція забезпечить. До організації також залучать волонтерів.

Раніше стало відомо, що 23 грудня у зв'язку з похороном у центрі Харкова перекриють декілька вулиць, зокрема Сумську.

Кернес помер - що відомо про смерть мера Харкова

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Ввечері 21 грудня його тіло доставили до Харкова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован