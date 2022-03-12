Україна робила все для пошуку альтернативного шляху - протиракетної оборони.

Президент України Володимир Зеленський сказав, які трагічні події можуть сприяти прийняттю рішення про закриття неба.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на прес-конференції він зазначив:

"Іноді мені здається, що деякі представники західного світу …вони будуть сидіти в кафе і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде. В мене таке відчуття. Я нікому не бажаю цього точно і ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчула, як нам боляче".

Зеленський наголосив, що у політиків є досвід і вони повинні такі речі розуміти ще до того як стане боляче народу і робити щось.

При цьому він акцентував, що партнери України мають можливість це зробити - закрити небо.

Президент зауважив, що закрити небо можна і завдяки протиракетній обороні, яку можна поставити до України.

При цьому зазначив, що наша країна "знайшла в яких країнах світу вона є, детально до складів" і готова була за це заплатити і останні гроші з бюджету.

"Ми не просто просили: "Допоможіть нам, дайте нам, будь ласка". Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати іноді. Ми говорили ми готові це купити. Ми готові взяти кредити, ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати відразу", - розповів Зеленський.

При цьому наголосив, що Україна готова займатись транспортуванням:

"Ми готові привезти. ... Ми робили багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба... Нам говорили: "В нас немає пілотів". Ми знайшли пілотів, які готові бути громадянами нашої держави, щоб нам допомогти. Тобто сам народ, який живе в усьому світі готовий був надати Україні альтернативу закриття неба. Всі готові, але не ті готові, хто має розв'язувати це питання. Це на жаль", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі пояснив, чому вони не закриватимуть небо над Україною, зазначивши, що країни-члени мають відповідальність, аби унеможливити загострення війни Росії за межами України. В Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що позиція Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не викликає поваги.

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