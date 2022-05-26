Радник голови офісу президента Олексій Арестович відповів на заяву депутата Держдуми РФ Володимира Шаманова про те, що "демілітаризація" України триватиме нібито 5-10 років. Він запевнив, що "Мінськ-3" ситуацію не врятує.
Про це він розповів під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Попередження всім на Заході, хто думає, що "Мінськ-3" врятує ситуацію після поглинання частини територій. Потім буде знову ескалація, буде "Мінськ-4"... Поки Україна не закінчиться. Вони вже зрозуміли темпи з'їдання України, і він проговорився щодо 5-10 років, тобто вони будуть здійснювати тиск мінімум 5-10 років... вони так і планують - "розводити" Захід на тому, що, мовляв, та ми трошки взяли Херсонській, Донецьк і Луганськ і готові миритися, ви знову хочете продовольчу кризу?"- зазначив Арестович.
При цьому він вказав, що Росія не зупиниться і буде постійно "відкушувати" територію України роками "поки не "доїдять".
Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Голови Комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, генерал-полковник та екс-командувач ВДВ Володимир Шаманов заявив, що війна Росії проти України може зайняти від п'яти до 10 років. При цьому він вказав, що головну помилку (що українці зустрічатимуть загарбників з квітами) російські війська відчули "в перші п'ять діб".