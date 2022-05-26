Радник глави ОПУ зазначив, що Росія не зупиниться та буде постійно "відкушувати" територію України

Радник голови офісу президента Олексій Арестович відповів на заяву депутата Держдуми РФ Володимира Шаманова про те, що "демілітаризація" України триватиме нібито 5-10 років. Він запевнив, що "Мінськ-3" ситуацію не врятує.

Про це він розповів під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Попередження всім на Заході, хто думає, що "Мінськ-3" врятує ситуацію після поглинання частини територій. Потім буде знову ескалація, буде "Мінськ-4"... Поки Україна не закінчиться. Вони вже зрозуміли темпи з'їдання України, і він проговорився щодо 5-10 років, тобто вони будуть здійснювати тиск мінімум 5-10 років... вони так і планують - "розводити" Захід на тому, що, мовляв, та ми трошки взяли Херсонській, Донецьк і Луганськ і готові миритися, ви знову хочете продовольчу кризу?"- зазначив Арестович.

При цьому він вказав, що Росія не зупиниться і буде постійно "відкушувати" територію України роками "поки не "доїдять".

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Голови Комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, генерал-полковник та екс-командувач ВДВ Володимир Шаманов заявив, що війна Росії проти України може зайняти від п'яти до 10 років. При цьому він вказав, що головну помилку (що українці зустрічатимуть загарбників з квітами) російські війська відчули "в перші п'ять діб".

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