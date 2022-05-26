Радник глави ОПУ заявив, що Москва прямо шантажує західні країни.

Російська Федерація намагається зняти західні санкції за допомогою шантажу. Цього разу Москва для своїх цілей використовує продовольчу кризу та біженців.

Про це розповів радник глави офісу президента України Олексій Арестович під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Два пальці, які вони всунули в бочок заходу. Перше - це біженці, пов'язані з продовольчою кризою, біженці з Близького Сходу та Північної Африки, які багато в чому залежать від продовольства з України. Продовольча карта, за якою маячить продовження 2015 року в Європі, мільйони біженців, розгойдування ситуації до такої міри, що Франція, Італія і Німеччина візьмуться за голову і почнуть вирішувати кризу біженців. Росія прямо загрожує їм", - йдеться в повідомленні.

За його словами, основна мета російського шантажу - зняти західні санкції.

"І друге. Вони зрозуміли загрозу. Вони запропонували наступне: ви зніміть з нас санкції, а ми відкриємо порти України для вивезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції, а інакше, самі розумієте, продовольча криза", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден. Зокрема, в Україні в квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

У свою чергу заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко пов'язав питання про відкриття російською стороною доступу до портів в Україні з можливістю зняття санкцій з російського експорту, введених Заходом.

При цьому в ООН заявили, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це посилить продовольчу кризу.

Водночас президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл домагатиметься від Росії України розблокування експорту зерна з метою уникнення широкомасштабного голоду. Для цього Салл збирається відвідати Росію і Україну найближчим часом. А у США заявили, що не зніматимуть санкції в обмін на доступ до українських портів.

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