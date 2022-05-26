Головну помилку (що українці зустрічатимуть загарбників з квітами) російські війська відчули "у перші п'ять діб".

Війна Росії проти України може зайняти від 5 до 10 років.

Так вважає заступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, генерал-полковник і екс-командувач ВДВ Володимир Шаманов.

Він зазначив, що головну помилку (що українці зустрічатимуть загарбників з квітами) російські війська відчули "в перші п'ять діб".

"Сьогодні ми подолали вже цю складову, але ще належить чимало зробити", - заявив рашистський військовий в інтерв'ю пропагандистці Оксані Кравцовій на YouTube.

За словами Шаманова, "демілітаризація" України паралельно з "денацифікацією" може зайняти від п'яти до десяти років.

Також в Україні складним буде "формування влади, яка не забруднила себе з цими неонацистами", зазначив представник загарбників.

Якщо ці дві умови не будуть виконані, Україна не буде потрібна Росії, заявив Шаманов у відповідь на питання, чи бачить він Україну в складі Росії.

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська незаконно вторглися на територію України вранці, 24 лютого. Спроби захопити Київську, Сумську та Чернігівську області в окупантів провалилися - і вже на початку квітня вони відійшли до Білорусі.

Проте під окупацію потрапили частково Херсонська та Запорізька області.

Наразі російські окупанти зосередили всі зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей. Війська ЗС РФ намагаються штурмувати Лиман, Сєвєродонецьк і вийти на трасу Бахмат-Лисичанськ.

Ворожі сили мають намір оточити позиції ЗСУ на сході України.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах у багатьох населених пунктах України.

На сьогодні ЗСУ знищили вже 29 600 російських військових і тисячі одиниць техніки ворога.

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