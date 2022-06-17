Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність приїхати в Росію і зустрітися з президентом Володимиром Путіним.

Про це він заявив телеканалу TF1. Однак такий візит може відбутися лише за певних "попередніх умов".

Він зазначив, що поки жодних сигналів від Москви не надходило.

"Для цього потрібні попередні умови, а значить жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це принесе користь", - зазначив президент Франції.

Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

"Але я продовжую з ним спілкуватися, нічого не виключаю", – підсумував він.

Макрон стверджував, що дуже часто спілкувався з українським президентом, зробивши "близько півсотні дзвінків". Президент Франції додав, що якщо він і продовжував говорити з Володимиром Путіним, то іноді навіть на прохання України.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.

"Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)", - нагадав президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв додатково надати Україні самохідні артилерійські установки Caesar, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатися від російської армії. Макрон зазначив, що Франція посилюватиме військову підтримку України.

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