Президент Франції зазначив, що побачив в Ірпені сліди варварства.

Президент Франції Еммануель Макрон після відвідування зруйнованого російськими військами міста Ірпінь заявив, що Україна має бути здатною перемогти у війні.

Про це Макрон повідомив у Twitter.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - наголосив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь.

Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови.

Представники України розповіли главам держав про злочини російської армії, зокрема про розстріли людей, коли вони намагалися на авто виїхати з міста.

Видання Rainews.it. з посиланням на власні джерела пише, що Париж зацікавлений у відновленні повної територіальної цілісності України разом з окупованим Росією Кримом.

Напередодні французький лідер наполягав, що Україна має піти на переговори з Росією.

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