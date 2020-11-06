В Україні не існує політичних сил, які б насправді переймалися проблемами екології, вважає експерт.

Під час виборчої кампанії чимало політиків використовують тему захисту навколишнього середовища лише задля отримання дивідендів.

Про це заявив в ефірі 24 каналу політолог Руслан Бортник. За його словами, в Україні не існує політичних сил, які б насправді переймалися проблемами екології.

"Нині створено дуже багато зелених партій чи рухів, які чи то обслуговують чиїсь інтереси і атакують опонентів, чи то, на жаль, відверто займаються рейдерством. Атакують ті чи інші бізнеси під зеленими прапорами. Повноцінних зелених партій, які б насправді переймалися проблемами захисту навколишнього середовища й досі не створено", - зазначив політолог.

За словами Бортника, аби не втратити довіру українців, політики мають не лише використовувати екологічні гасла, а й по справжньому дбати про захист довкілля та виконувати свої передвиборчі обіцянки.

Як раніше повідомляли, еколог Олександр Дячук заявляв, що попри передвиборчі обіцянки політиків, екологічна ситуація в України і надалі залишатиметься незадовільною. Адже політики використовують тему захисту навколишнього середовища, аби завоювати прихильність виборців і завоювати якомога більше голосів

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Автор: УНІАН