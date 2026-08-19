Польща блокує пошуки українських жертв Другої світової на своїй території

Україна постійно видає аналогічні дозволи Польщі, але не бачить взаємності.

Україна вже кілька місяців не може отримати від Варшави дозвіл на пошукові роботи на території Польщі. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю RMF 24.

За словами дипломата, питання пошукових та ексгумаційних робіт залишається предметом роботи двосторонньої групи. Він закликав польську сторону не створювати в суспільстві враження, ніби саме Україна блокує проведення відповідних робіт.

"Україна систематично, по черзі, видає дозволи відповідно до прохань польської сторони. Саме для цього й існує робоча група… Я б тут звернувся до польської сторони з проханням видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі", – сказав посол.

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Ситуація з польським дозволом для українських пошуковців, за словами Боднара, залишається невирішеною вже кілька місяців. Йдеться, зокрема, про роботи в Ласкуві, де українська сторона прагне провести пошук останків цивільних українців, вбитих вояками "Армії Крайової" у 1944 році.

"Але ні, ми його не отримуємо. Завжди якісь бюрократичні обмеження. Тому я публічно звертаюся з проханням, щоб з польського боку було підготовлено та видано хоча б один дозвіл", – заявив Боднар.

Українсько-польську відносини

Як писав УНІАН, спадкоємці польського князя Анджея Любомирського через суд намагаються заблокувати повернення Україні двох картин зі Львівського історичного музею, які нині перебувають у Слупську. Картини були тимчасово вивезені для збереження під час війни. Львівський музей наполягає, що це державний фонд України, тоді як спадкоємці вважають їх частиною колекції Любомирських.

Також ми розповідали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до глибшої військової інтеграції Європи та створення постійного "Європейського легіону", який міг би залучати українських ветеранів і діяти як доповнення до НАТО.

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