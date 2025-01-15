За словами прем'єр-міністра країни, Варшава виведе переговори щодо приєднання Києва до Євросоюзу "з глухого кута".

Польща намагатиметься прискорити переговори про членство України в Європейському Союзі протягом поточного шестимісячного головування в блоці. Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Польське головування виведе з глухого кута переговори, де вони опинились минулого місяця, щоб прискорити шлях вступу", - сказав Туск.

Він також висловив упевненість, що польські компанії будуть брати участь у післявоєнній відбудові України, при цьому "в цьому співробітництві кожен має подбати про свої інтереси":

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"І ми будемо допомагати Україні, але і пильнувати власні інтереси. І це є зрозумілим для обох сторін".

Як відомо, Київ отримав статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році, через кілька місяців після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Оскільки Україна все ще перебуває у стані війни, будь-який процес вступу, ймовірно, триватиме роки, а це означає, що членство в ЄС залишатиметься віддаленою перспективою.

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Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри торговельні конфлікти Польща є одним із найбільших лобістів членства України в ЄС. За його словами, попри двосторонні проблеми Варшава усвідомлює, що Київ буде в Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини. За інформацією Reuters, поведінка словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо суперечить політиці Європи.

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