За словами Гжегожа Брауна, український стяг висів у "неправильному місці"

Польський проросійський политик Гжегож Браун зняв прапор України, що висів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові. Про це він повідомив у соцмережі Х і оприлюднив відповідне відео.

"Прапор України, який опинився не там, як чесний знахідець, передаю в консульство в Кракові", - підписав відео політик.

Додамо, що Гжегож Браун є кандидатом від партії "Конфедерація" на виборах до Європейського парламенту.

Скандали з польськими політиками

Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик Рафал Маклер. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Там зазначили, що партія "Конфедерація" виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з Російською Федерацією. Політсила не користується широкою підтримкою поляків. При цьому сам Маклер балотувався у 2019 році в польский Сейм, але до парламенту не пройшов.

Вас також можуть зацікавити новини: