Партія цього політика виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ.

Акцію з українським зерном на україно-польському кордоні організував маргінальний польський політик Рафал Маклер.

"Напередодні на кордоні України та Польщі польські протестувальники висипали на дорогу зерно з кількох українських фур. Цю акцію організував Рафал Маклер – один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація", - зазначається у повідомленні у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Згідно з даними Центру, ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ. Партія не користується широкою підтримкою поляків. Сам Маклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало.

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"Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - підкреслюють у ЦПД.

У РНБО підкреслюють, що деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі.

Блокада кордону з Україною - головні новини

Польські фермери анонсували з 9 лютого відновлення блокади руху українських перевізників на пунктах пропуску. Причиною таких дій фермери називають "рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду".

10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика".

11 лютого у інтернет-мережі було поширено відео, на якому зафіксовано, як перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери-протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.

Автор відео розповів, що блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки. Як зазначається у дописі, на місці працювала поліція. У польських фермерів та українських водіїв, чиє зерно висипали, взяли дані.

Станом на сьогоднішній ранок, блокування відбувалось на двох напрямках з боку - Ягодин і Рава-Руська, там утворилися черги вантажних транспортних засобів. Згодом з ДПСУ повідомили, що польські фермери посилили блокаду кордону - розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині".

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