Дії росіян вчасно помітили бійці ЗСУ. Склалося не так, як гадалося.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розкрив, яка ситуація зараз у Первомайському, та розповів історію "підміни" триколору окупантів на прапор України.

Про це він сказав в ефірі КИЇВ24 live, коментуючи ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, бої йдуть вже безпосередньо у Первомайському.

"Бої тривають в самому Первомайському. Ворог туди намагається... не намагається - він туди просувається постійно. І скажімо, навіть сьогодні зранку вони цивільними машинами намагалися туди проїхати", - зазначив Цехоцький.

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Він додав, що інтенсивністю штурмів, артилерійськими та мінометними обстрілами, запусками дронів тощо росіяни намагаються виснажити оборону українських військ.

"Ще їх не було у Первомайському, там група прорвалася, і в першу чергу, вони свій триколор намагалися вчіпити на зруйновану будівлю школи. Вчасно були помічені й, скажімо, цей триколор був знищений. І наш боєць, нашої бригади, висвітлив на весь світ наш український прапор", - розповів офіцер.

Війна в Україні - останні новини про бої з окупантами

Сьогодні у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що протягом минулої доби на Авдіївському напрямку українські воїни стримали 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий розкрив тактику, до якої вдаються ЗСУ на найкритичніших точках фронту. Зокрема, вона використовується в районі Авдіївки.

Так, за його словами, наші війська палять і знищують "нори", в яких намагаються закріпитися окупанти. Армія Росії, просуваючись далі, намагається максимально окопатися на зайнятих ділянках. Якщо їх вчасно не вибивати, то далі стає складніше.

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