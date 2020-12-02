Плакат нардеп розкрив у залі парламенту.

Депутат «Слуги народу» Євгеній Шевченко прийшов на засідання Ради з дивним плакатом.

Шевченко потрапив в об’єктив фотокамери Яна Доброносова.

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Плакат нардеп розкрив у залі парламенту. На яскраво-червоному тлі був зображений вигнутий середній палець.

Автор світлини жартома припустив, що Шевченко «гіпнозує сяйво зірок, кремлівських веж».

Раніше між депутатом та фотографом сталася коротка перепалка у ложі парламенту для ЗМІ. Тоді «слуга» підійшов до журналіста і вилаяв його. Невдовзі суперечку продовжили вже в соціальній мережі: Доброносов звинуватив Шевченка у проросійській позиції та відкритій підтримці режиму Лукашенка. Своєю чергою депутат назвав припущення фотографа брехнею.

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Автор: УНІАН