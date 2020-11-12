Трудовий колектив Херсонської верфі, одного з найбільш передових суднобудівних підприємств в Україні, зустрівся з кандидатом на посаду мера Володимиром Сальдо. Після спілкування з працівниками політик наголосив, що за умов карантину помаранчевої зони місцева влада повинна допомогти жителям та бізнесу пережити ці нелегкі часи з мінімальним ударом по гаманцю.

Подія транслювалася в ефірі телеканалу 112 Україна.

«Херсон – місто корабелів. Сьогодні трудовий колектив Херсонської верфі показав мені, чим завантажено зараз підприємство. У складних соціально-економічних умовах, коли робоче місце і заробітки сімей через карантинні обмеження стали основним чинником виживання, херсонські корабели, а це 1000 робочих місць, виконують замовлення. Виробничі потужності суднобудівних підприємств дають змогу будувати середньо- та великотоннажні повнокомплектні судна водотоннажністю до 120 тисяч тонн, виконувати складні судноремонтні роботи. Замовниками заводів виступають компанії з Голландії, Норвегії, Великої Британії та інших країн світу», – сказав Володимир Сальдо.

За його словами, херсонців турбує питання того, як вони будуть діставатися до роботи. Тому що сьогодні завод активно працює і виконує замовлення для Голландії. Однак Херсонська верф може працювати ще продуктивніше, але у Херсоні та по всьому світу обсяги замовлень через пандемію скорочуються, багато контрагентів, особливо з Європи, взяли паузу.

«Зараз, коли для міста та його жителів головним питанням стало виживання в умовах карантину помаранчевої зони, який запровадив від учора уряд, задача місцевої влади – створити такі умови, щоб обмеження якнайменше вдарили по гаманцю жителів. Місто очікує зниження ділової активності. Така сама ситуація по всьому світу… зниження економічної активності, на ринку спостерігається дефіцит ліквідності, у багатьох клієнтів немає коштів для фінансування ремонтів і робіт. Обсяги замовлень скорочуються, багато контрагентів, особливо з Європи, взяли паузу. Загальна невизначеність призводить до того, що інвестпроєкти заморожуються», – наголосив кандидат у мери Херсона.

Володимир Сальдо також зазначив, що епідеміологічна ситуація в Херсоні погіршується з кожним днем. Виникає питання, чи підготовлені лікарні до приймання хворих на коронавірус.

«Виникає питання до оснащення медичних закладів. Наскільки вони підготовлені для приймання важкохворих. Тому що більша частина хворих на COVID-19 перебуває на самоізоляції, але є багато випадків, коли у людей починаються ускладнення та їх вимушені шпиталізувати. Тут знов-таки є питання до влади. Треба обов'язково виділяти кошти, і вони повинні йти саме на оснащення лікарень, для закупівлі апаратів ШВЛ, ліків, засобів індивідуального захисту для лікарів, які зараз на передовій. Я думаю, що найближчим часом будуть створені умови для подолання цього всього та відпрацьований такий регламент життя в нашій державі та Херсоні, який дасть можливість зрозуміти людям, що треба робити для того, щоб робота бізнесу не зупинялася та чого треба уникати. Тому що є дві загрози: одна – загроза життю, інша – загроза економічного падіння та неможливість забезпечити своє життя», – резюмував політик.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН