Успішність спільних україно-французьких проектів обумовлена професіоналізмом команди Міністерства внутрішніх справ і належною увагою президента до стратегічного партнерства. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляють "Українські новини".

«Ми дуже добре працюємо з Міністром Аваковим і його командою, вони хороші співрозмовники, вони професіонали, й іноді вони підштовхують нас, щоб отримати відповіді. Це дійсно допомагає, коли у вас є дуже сильні професіонали, з якими можна вести переговори... я вдячний президенту Зеленському, який приділяє пильну увагу цьому стратегічному партнерству між Францією й Україною», - сказав він.

Як приклад посол навів реалізацію контракту з Airbus Helicopters SAS.Читайте такожНормандський формат: посол Франції прокоментував можливість зустрічі Зеленського та Путіна до кінця року

«У нас склалися дуже хороші й міцні відносини з МВС, клієнтом Airbus. Зараз контракт реалізується повним ходом, і в цьому році в Україну прибувають 27 нових вертольотів. Для України це зміна культури, тому що колишня культура в цьому секторі прийшла з Радянського Союзу. Тепер він йде на захід, з новими стандартами й новою мовою, тому що він переходить з російської на англійську. Але, звичайно, ці вертольоти більш сучасні та ефективні. З ними Україна вступає в XXI століття", - сказав Е.де Понсен.

Дипломат також зазначив, що вже почалося спільне будівництво патрульних катерів за контрактом підприємства «НІБУЛОН» з компанією OCEA.

"Будівництво почалося у Франції й почалося в Миколаєві в Україні в грудні 2020 року. Поставки почнуться в кінці 2021 року. Це проект вартістю 136 мільйонів євро, який отримує фінансову підтримку від французького уряду за рахунок кредиту казначейства Франції (40 млн євро) і Bpi France (76 млн євро). Я був у Миколаєві з міністром Аваковим для запуску цього проекту 22 липня минулого року. Цей проект дуже своєчасний. Я впевнений, що він теж буде успішним. Є 20 патрульних катерів довжиною 32 метри. Вони привнесуть новий елемент безпеки в Україну, тому що вони підходять для патрулювання і на річках, і на морі», - підкреслив він.

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Автор: УНІАН