Матті Маасікас додав, що Москві не подобається те, що відбувається в Україні та на Заході.

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив думку, що політичне керівництво України наразі трохи розчароване в НАТО.

Його цитує ERR.

"НАТО став деяким розчаруванням для політичного керівництва України, оскільки у НАТО дуже чітке завдання щодо забезпечення захисту країн, що входять до Альянсу. При цьому НАТО нічого не обіцяє Україні, і українське керівництво веде переговори з окремими країнами НАТО про можливі гарантії та домовленості у разі загрози безпеці України. Але багато залежить від того, що відбуватиметься на полі бою", – сказав Маасікас.

Посол додав, що Москві не подобається те, що відбувається в Україні та на Заході.

"Опір ЗСУ. Допомога, особливо з озброєнням, яку західні країни надають Україні. Те, наскільки скоординовано працюють Захід, ЄС й НАТО, наскільки підвищилася привабливість цих організацій. В очах українців привабливість Євросоюзу підвищилася більш ніж на 90%, а привабливість НАТО в очах фінів та шведів на рекордному рівні. Все це, звісно, ​​не подобається Кремлю", - сказав посол.

Маасікас підкреслив, що Фінляндія поспішає зі вступом до НАТО, адже бачить в Росії загрозу своєму суверенітету.

"Громадська думка у Фінляндії сильно змінилася. І, здається, політичний клас готовий до того, щоб провести це швидко", - сказав він.

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