Після семи тижнів у Львові до Києва повернулося дипломатичне представництво Франції в Україні та посол Етьєн де Понсен.
Про це, зокрема, повідомив телеканал BFMTV.
Над будівлею посольства в українській столиці знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.
Де Понсен зазначив, що Київ не підкорили, і дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.
— Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022
Як повідомляв УНІАН, днями для розмови з президентом Володимиром Зеленським до Києва прибули президенти одразу чотирьох країн - Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
Іноземні дипломати почали повертатися до української столиці з кінця березня. Зокрема, Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.