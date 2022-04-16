За словами посла, дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.

Після семи тижнів у Львові до Києва повернулося дипломатичне представництво Франції в Україні та посол Етьєн де Понсен.

Про це, зокрема, повідомив телеканал BFMTV.

Над будівлею посольства в українській столиці знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.

Де Понсен зазначив, що Київ не підкорили, і дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.

— Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

Як повідомляв УНІАН, днями для розмови з президентом Володимиром Зеленським до Києва прибули президенти одразу чотирьох країн - Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Іноземні дипломати почали повертатися до української столиці з кінця березня. Зокрема, Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.

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