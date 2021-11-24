Ситуація на кордоні України може змінитися практично без оповіщення, попередили в американському посольстві.

Посольство Сполучених Штатів Америки оголосило рекомендації американським громадянам через скупчення російських військ біля кордону України.

Про це йдеться в попередженні на сайті Посольства США в Україні.

Зокрема, громадянам США доводяться до відома рекомендації у зв'язку з повідомленнями про незвичну російську воєнну діяльність біля кордонів України та в окупованому Криму.

"Не подорожуйте до Криму через зловживання російською окупаційною владою, у східні частини Донецької й Луганської областей через збройний конфлікт, і до всієї України через COVID-19", – йдеться в попередженні.

Читайте також"Побоювання посилюються": очільниця МЗС Естонії висловилася про загрозу вторгнення Путіна в УкраїнуПри цьому, посольство нагадує громадянам США, що "умови безпеки вздовж кордону можуть змінитися з незначним сповіщенням або без нього".

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Автор: Віталій Саєнко